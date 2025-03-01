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28 февраля, 23:39

Без еды и сделки: Украинская делегация час ждала, что Трамп передумает

Axios: Делегация Украины ждала час, что Трамп передумает и подпишет сделку

После скандальной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, после которой лидера киевского режима попросили покинуть Белый дом, украинская делегация всё ещё надеялась на положительный исход. По данным новостного сайта Axios, украинские представители ожидали около часа в другой комнате, надеясь, что Трамп изменит своё мнение и подпишет соглашение о разработке минералов.

«Трамп и Зеленский планировали провести совместный обед и пресс-конференцию. Однако госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Вальц вышли из Овального кабинета и попросили Зеленского покинуть помещение»,приводит портал комментарий источника.

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В итоге визит закончился без заключения соглашения и без каких-либо заверений в дальнейшей поддержке от США. Обед с украинской делегацией тоже не состоялся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Лия Мурадьян
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