Без еды и сделки: Украинская делегация час ждала, что Трамп передумает
Axios: Делегация Украины ждала час, что Трамп передумает и подпишет сделку
После скандальной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, после которой лидера киевского режима попросили покинуть Белый дом, украинская делегация всё ещё надеялась на положительный исход. По данным новостного сайта Axios, украинские представители ожидали около часа в другой комнате, надеясь, что Трамп изменит своё мнение и подпишет соглашение о разработке минералов.
«Трамп и Зеленский планировали провести совместный обед и пресс-конференцию. Однако госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Вальц вышли из Овального кабинета и попросили Зеленского покинуть помещение», — приводит портал комментарий источника.
В итоге визит закончился без заключения соглашения и без каких-либо заверений в дальнейшей поддержке от США. Обед с украинской делегацией тоже не состоялся.
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