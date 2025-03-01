Без еды и сделки: Украинская делегация час ждала, что Трамп передумает

После скандальной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, после которой лидера киевского режима попросили покинуть Белый дом, украинская делегация всё ещё надеялась на положительный исход. По данным новостного сайта Axios, украинские представители ожидали около часа в другой комнате, надеясь, что Трамп изменит своё мнение и подпишет соглашение о разработке минералов.

«Трамп и Зеленский планировали провести совместный обед и пресс-конференцию. Однако госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Вальц вышли из Овального кабинета и попросили Зеленского покинуть помещение», — приводит портал комментарий источника.