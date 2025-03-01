США могут свернуть всю военную помощь Украине после перепалки Зеленского и Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность полного прекращения военных поставок на Украину. Это решение стало реакцией на недавний конфликт между главой Белого дома и Владимиром Зеленским.

По данным The Washington Post, Трамп после напряжённого разговора с Зеленским даже «выгнал его из Белого дома» и заявил о возможном прекращении всей военной помощи Украине.

Основной причиной ссоры стало обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственности, утверждая, что его действия могут привести к эскалации конфликта и даже спровоцировать глобальный кризис, угрожающий мировой безопасности.