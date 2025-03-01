США могут свернуть всю военную помощь Украине после перепалки Зеленского и Трампа
WP: США могут отменить все военные поставки Украине
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность полного прекращения военных поставок на Украину. Это решение стало реакцией на недавний конфликт между главой Белого дома и Владимиром Зеленским.
По данным The Washington Post, Трамп после напряжённого разговора с Зеленским даже «выгнал его из Белого дома» и заявил о возможном прекращении всей военной помощи Украине.
Основной причиной ссоры стало обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственности, утверждая, что его действия могут привести к эскалации конфликта и даже спровоцировать глобальный кризис, угрожающий мировой безопасности.
Напомним, встреча состоялась 28 февраля. Президент США попытался убедить главу украинского режима остановить кровопролитие, но Зеленский настаивал на своём. В итоге, столкнувшись с недовольством администрации Трампа, Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение по редкоземельным ресурсам так и не было подписано.
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