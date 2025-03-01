Не хватило мордобоя, как на сельской свадьбе: Царёв высказался о скандале Зеленского и Трампа
Политик Царёв: В конфликте Трампа с Зеленским не хватило драки
Перепалка Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Обложка © Х / White House
Политик Олег Царёв прокомментировал скандальную перепалку между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, «всё было просто великолепно», но не хватило одного элемента, который часто завершает сельские свадьбы на хуторе — драки.
«Реванш Трампа. Против Зеленского и Ермака (руководитель Офиса Зеленского. — Прим. Life.ru). Вот это было бы хорошо. Ну, и так слишком многого хотим, и так всё хорошо», — сказал Царёв в беседе с «Царьградом».
Политик также напомнил, что у Зеленского и раньше случались скандалы, но его оппоненты обычно избегали прямых конфликтов. Однако на этот раз Трамп не стал сдерживаться, сделав колкое замечание о внешнем виде украинского лидера.
Отвечая на вопрос, можно ли считать отношения между Трампом и Зеленским окончательно испорченными, Царёв предположил, что весь скандал мог быть частью игры.
«Трамп, конечно, мастер. Он может сейчас его похлопать по плечу и сказать: давай поладим. И подписать документ (о редкоземельных металлах. — Прим. Life.ru)», — заключил Царёв.
Встреча Зеленского с Трампом состоялась 28 февраля. Во время беседы глава Штатов обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.