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1 марта, 01:18

В администрации Трампа заявили, что он не заинтересован в сделке с Киевом по ресурсам

Reuters: Трамп пока не заинтересован в сделке по минералам с Украиной

Президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к возобновлению сделки с Украиной по минералам. Эту информацию агентству Reuters передал представитель из администрации на высоком уровне.

«Трамп не желает возобновлять украинскую сделку по полезным ископаемым на данном этапе»,указано в публикации.

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Как сообщает издание, сразу после выхода из Белого дома украинская делегация начала умолять о заключении соглашения. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что договор о минералах между США и Украиной пока не подписали.

Напомним, что Зеленский отказался от прекращения огня в ответ на предложение Трампа. После перепалки киевского главу попросили покинуть Белый дом. После этого администрация Украины прождала ещё час в надежде, что Трамп передумает. Вместе с тем Зеленский отметил, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Украины сейчас зависит от США.

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Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Лия Мурадьян
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