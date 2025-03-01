В администрации Трампа заявили, что он не заинтересован в сделке с Киевом по ресурсам

Президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к возобновлению сделки с Украиной по минералам. Эту информацию агентству Reuters передал представитель из администрации на высоком уровне.

«Трамп не желает возобновлять украинскую сделку по полезным ископаемым на данном этапе», — указано в публикации.