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1 марта, 16:05

«Достойно сожаления»: Генсек НАТО прокомментировал позор Зеленского в США

Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского наладить отношения с Трампом

Главаря киевского режима Владимира Зеленского призвали восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. С таким заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Би-би-си.

«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и его администрацией», — заявил Рютте.

Генсек НАТО также назвал сам инцидент в Белом доме «достойным сожаления».

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Ранее в Раде обратились к СБУ после позора Зеленского в Белом доме. Службу безопасности Украины призвали не втягиваться в «грязные игры» политиков, соблюдать закон и заботиться о стране. Напомним, что вчера экс-комик прибыл на встречу с президентом США. Планировалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Однако Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию, а сделка так и не была заключена.

Обложка ©

Марк Рютте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / minpres

Алена Пенчугина
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