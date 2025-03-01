«Достойно сожаления»: Генсек НАТО прокомментировал позор Зеленского в США

Главаря киевского режима Владимира Зеленского призвали восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. С таким заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Би-би-си.

«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и его администрацией», — заявил Рютте.