«Достойно сожаления»: Генсек НАТО прокомментировал позор Зеленского в США
Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского наладить отношения с Трампом
Главаря киевского режима Владимира Зеленского призвали восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. С таким заявлением выступил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Би-би-си.
«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и его администрацией», — заявил Рютте.
Генсек НАТО также назвал сам инцидент в Белом доме «достойным сожаления».
Ранее в Раде обратились к СБУ после позора Зеленского в Белом доме. Службу безопасности Украины призвали не втягиваться в «грязные игры» политиков, соблюдать закон и заботиться о стране. Напомним, что вчера экс-комик прибыл на встречу с президентом США. Планировалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Однако Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию, а сделка так и не была заключена.
Марк Рютте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / minpres