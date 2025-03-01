Встреча, которая состоялась 28 февраля в Белом доме, фактически подвела черту под «эпохой Владимира Зеленского». Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации (Совфед) по международным делам Владимир Джабаров.

«Сумерки закончились, впереди ночь. Зеленский — всё? Вчерашняя встреча в Белом доме фактически подвела черту под «эпохой Зеленского», — написал он в телеграм-канале.

Джабаров дополнил, что в реальности глава киевского режима «уже никто, и звать его никак». Сенатор отметил, что многие европейские лидеры поддержали Зеленского, однако цена этих партнёрских отношений известна. По его словам, в скором времени они один за другим начнут «отползать» от бывшего комика, никто не захочет помогать Украине без поддержки США.

«При этом тема отправки на Украину европейских миротворцев умрёт сама по себе», — подчеркнул Джабаров.