«Уже никто и звать никак»: В Совфеде заявили о конце «эпохи Зеленского»
Сенатор Джабаров: Часы пребывания Зеленского у власти начали обратный отсчёт
Встреча, которая состоялась 28 февраля в Белом доме, фактически подвела черту под «эпохой Владимира Зеленского». Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации (Совфед) по международным делам Владимир Джабаров.
«Сумерки закончились, впереди ночь. Зеленский — всё? Вчерашняя встреча в Белом доме фактически подвела черту под «эпохой Зеленского», — написал он в телеграм-канале.
Джабаров дополнил, что в реальности глава киевского режима «уже никто, и звать его никак». Сенатор отметил, что многие европейские лидеры поддержали Зеленского, однако цена этих партнёрских отношений известна. По его словам, в скором времени они один за другим начнут «отползать» от бывшего комика, никто не захочет помогать Украине без поддержки США.
«При этом тема отправки на Украину европейских миротворцев умрёт сама по себе», — подчеркнул Джабаров.
Сенатор дополнил, что любые солдаты из стран НАТО будут рассматриваться Россией как враги. По его словам, на встрече в Белом доме Зеленский чётко дал понять, что он выступает за продолжение конфликта, не считаясь с потерями ВСУ. Именно поэтому, часы его пребывания во власти начали обратный отсчёт, подытожил член Совфеда.
Напомним, что резонансная перепалка между Зеленским и президентом США произошла 28 февраля. Трамп обвинил главу киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, в то время тот утверждал, что Киеву не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию, а сделка по редкоземельным металлам так и не была заключена. Тем временем европейские лидеры могут начать «умывать руки» после случившегося. Как только США примут окончательное решение по ситуации на Украине, европейские страны быстро изменят свою позицию.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin