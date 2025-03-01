На Западе назвали победителя спора в Овальном кабинете. Это не Трамп и не Зеленский

Победителем вчерашнего спора в Овальном кабинете стал не Дональд Трамп и не Владимир Зеленский, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Единственный человек, который выиграл от вчерашней дипломатической неудачи — это президент России Владимир Путин.

«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин», — цитирует Стубба издание Yle.