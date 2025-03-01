На Западе назвали победителя спора в Овальном кабинете. Это не Трамп и не Зеленский
Президент Финляндии Стубб: В споре Трампа и Зеленского выиграл Путин
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov
Победителем вчерашнего спора в Овальном кабинете стал не Дональд Трамп и не Владимир Зеленский, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Единственный человек, который выиграл от вчерашней дипломатической неудачи — это президент России Владимир Путин.
«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин», — цитирует Стубба издание Yle.
По мнению лидера Финляндии, политики не должны вести себя подобным образом на публике. Вчерашнюю встречу он охарактеризовал как «печальное историческое событие». Также Стубб отметил, что у него есть план по укреплению Украины в военной, политической и экономической сферах. Один из пунктов — продолжение давления на Россию.
Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл на встречу с президентом США. Планировалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Трамп обвинил украинского лидера в неблагодарности за оказанную помощь, в то время как экс-комик утверждал, что Киеву не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию, и сделка по редкоземельным металлам так и не была заключена.