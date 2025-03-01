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1 марта, 14:53

На Западе назвали победителя спора в Овальном кабинете. Это не Трамп и не Зеленский

Президент Финляндии Стубб: В споре Трампа и Зеленского выиграл Путин

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov

Победителем вчерашнего спора в Овальном кабинете стал не Дональд Трамп и не Владимир Зеленский, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Единственный человек, который выиграл от вчерашней дипломатической неудачи — это президент России Владимир Путин.

«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин»,цитирует Стубба издание Yle.

По мнению лидера Финляндии, политики не должны вести себя подобным образом на публике. Вчерашнюю встречу он охарактеризовал как «печальное историческое событие». Также Стубб отметил, что у него есть план по укреплению Украины в военной, политической и экономической сферах. Один из пунктов — продолжение давления на Россию.

Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл на встречу с президентом США. Планировалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Трамп обвинил украинского лидера в неблагодарности за оказанную помощь, в то время как экс-комик утверждал, что Киеву не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию, и сделка по редкоземельным металлам так и не была заключена.

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Полина Никифорова
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