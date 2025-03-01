ЕС начнут «умывать руки»: Экс-помощница Байдена рассказала о последствиях перепалки Зеленского с Трампом

Лидеры стран Евросоюза могут прекратить поддержку Украины после перепалки между Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщила RT бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид.

«Зеленский выглядел нелепым — нелепым в глазах всего мира. Уверена, что европейские лидеры достаточно скоро начнут умывать руки», — сказала Рид.

Она отметила, что Зеленский ошибочно рассчитывает на поддержку со стороны Великобритании и Франции. Рид добавила, что как только США примут окончательное решение по ситуации на Украине, европейские страны быстро изменят свою позицию.