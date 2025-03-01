ЕС начнут «умывать руки»: Экс-помощница Байдена рассказала о последствиях перепалки Зеленского с Трампом
Рид: Лидеры ЕС могут начать «умывать руки» после перепалки Зеленского с Трампом
Лидеры стран Евросоюза могут прекратить поддержку Украины после перепалки между Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщила RT бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид.
«Зеленский выглядел нелепым — нелепым в глазах всего мира. Уверена, что европейские лидеры достаточно скоро начнут умывать руки», — сказала Рид.
Она отметила, что Зеленский ошибочно рассчитывает на поддержку со стороны Великобритании и Франции. Рид добавила, что как только США примут окончательное решение по ситуации на Украине, европейские страны быстро изменят свою позицию.
Тара Рид работала помощником Джо Байдена, когда он был сенатором от Делавэра. Позже она обвинила его в сексуальных домогательствах.
Напомним, что конфликт произошёл 28 февраля, когда Зеленский прибыл на встречу с президентом США. Трамп обвинил украинского лидера в неблагодарности за оказанную помощь, в то время как экс-комик утверждал, что Киеву не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию, и сделка по редкоземельным металлам так и не была заключена.
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