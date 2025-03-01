В Раде обратились к СБУ после позора Зеленского в Белом доме
Нардеп Дубинский: СБУ не надо вестись на провокации оскандалившегося Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) не должна втягиваться в «грязные игры» политиков, необходимо соблюдать закон и заботиться о стране, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Такое обращение он опубликовал в своих соцсетях после перепалки между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
«Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон. Не выполняйте преступные приказы. Законность и честь превыше политической конъюнктуры. Думайте о стране, а не о сохранении власти узкого круга лиц», — призвал Дубинский.
По мнению нардепа, Зеленский потерял международную поддержку и сейчас попытается создать на Украине искусственный кризис, чтобы ужесточить контроль внутри страны. Для окружения главы киевского режима власть стоит превыше всего, подчеркнул Дубинский.
Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл на встречу с президентом США. Планировалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Трамп обвинил украинского лидера в неблагодарности за оказанную помощь, в то время как экс-комик утверждал, что Киеву не следует добиваться прекращения огня. В итоге Зеленский покинул Белый дом раньше времени, отменив пресс-конференцию, а сделка по редкоземельным металлам так и не была заключена.
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