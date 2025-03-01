В Раде обратились к СБУ после позора Зеленского в Белом доме

Служба безопасности Украины (СБУ) не должна втягиваться в «грязные игры» политиков, необходимо соблюдать закон и заботиться о стране, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Такое обращение он опубликовал в своих соцсетях после перепалки между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.