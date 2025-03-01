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1 марта, 19:14

Евросоюз готовит для Украины пакет помощи на сотни миллиардов евро

Макрон: ЕС может согласовать финансирование Украины на сотни миллиардов евро

Европейский союз может объявить о масштабном пакете финансовой помощи Украине на предстоящем саммите, намеченном на 6 марта. Соответствующий анонс сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — заявил политик газете La Tribune.

Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине
Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине

Требования нарастить финансирование киевского режима прозвучали в Евросоюзе на фоне неудачной поездки Владимира Зеленского в США, где его публично отчитал Дональд Трамп. Провал бывшего артиста в Белом доме уже называют «началом конца» для Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Илья Пушкарев
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