Евросоюз готовит для Украины пакет помощи на сотни миллиардов евро
Макрон: ЕС может согласовать финансирование Украины на сотни миллиардов евро
Европейский союз может объявить о масштабном пакете финансовой помощи Украине на предстоящем саммите, намеченном на 6 марта. Соответствующий анонс сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — заявил политик газете La Tribune.
Требования нарастить финансирование киевского режима прозвучали в Евросоюзе на фоне неудачной поездки Владимира Зеленского в США, где его публично отчитал Дональд Трамп. Провал бывшего артиста в Белом доме уже называют «началом конца» для Украины.
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