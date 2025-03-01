Бербок призвала немедленно передать Киеву €3 млрд
Глава МИД ФРГ Бербок призвала бундестаг одобрить выделение €3 млрд Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство страны должно срочно утвердить выделение 3 миллиардов евро помощи для Украины. Эти слова прозвучали после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая закончилась конфликтом.
«Мы должны ещё раз расширить нашу поддержку Украины, и немедленно. Я призываю все представленные в бундестаге демократические партии одобрить выделение трёх миллиардов евро для Украины, которое ранее блокировалось», — заявила Бербок в ходе пресс-конференции.
Напомним, что перепалка президента США и Зеленского произошла 28 февраля. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за военную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не интересно прекращения огня. После произошедшего Трамп начал искать способы полностью прекратить поставку оружия ВСУ. Республиканец намерен ждать дальнейших действий от экс-комика, прежде чем принимать какие-либо решения. После перепалки Зеленский направился прямиком в Британию. Завтра в Лондоне пройдёт саммит, на котором будут присутствовать лидеры более чем десятка европейских стран. На встрече также будет главарь киевского режима Владимир Зеленский.
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