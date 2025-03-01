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1 марта, 16:09

Бербок призвала немедленно передать Киеву €3 млрд

Глава МИД ФРГ Бербок призвала бундестаг одобрить выделение €3 млрд Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство страны должно срочно утвердить выделение 3 миллиардов евро помощи для Украины. Эти слова прозвучали после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая закончилась конфликтом.

«Мы должны ещё раз расширить нашу поддержку Украины, и немедленно. Я призываю все представленные в бундестаге демократические партии одобрить выделение трёх миллиардов евро для Украины, которое ранее блокировалось», — заявила Бербок в ходе пресс-конференции.

Напомним, что перепалка президента США и Зеленского произошла 28 февраля. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за военную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не интересно прекращения огня. После произошедшего Трамп начал искать способы полностью прекратить поставку оружия ВСУ. Республиканец намерен ждать дальнейших действий от экс-комика, прежде чем принимать какие-либо решения. После перепалки Зеленский направился прямиком в Британию. Завтра в Лондоне пройдёт саммит, на котором будут присутствовать лидеры более чем десятка европейских стран. На встрече также будет главарь киевского режима Владимир Зеленский.

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Shutterstock / FOTODOM / GP PHOTOTRENDS

Полина Никифорова
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