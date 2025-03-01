Бербок призвала немедленно передать Киеву €3 млрд

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство страны должно срочно утвердить выделение 3 миллиардов евро помощи для Украины. Эти слова прозвучали после встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая закончилась конфликтом.