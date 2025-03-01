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1 марта, 15:18

Стало известно, какие страны не позвали на саммит по Украине в Лондоне

SkyNews: В Прибалтике возмутились, что их не позвали на саммит по Украине

В Прибалтике возмутились, что Эстонию, Латвию и Литву не позвали на саммит по Украине, который пройдёт 2 марта в Лондоне. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Страны Балтии «очень недовольны» тем, что Великобритания не пригласила лидеров на саммит по Украине», — уточняет издание.

По данным источника, Россия «с интересом заметила, что страны были исключены» из встречи. А в Прибалтике опасаются, что многие сочтут это знаком того, что Эстония, Латвия и Литва «продались США, Великобритании и Франции».

Завтра в Лондоне пройдёт саммит, на котором будут присутствовать лидеры более чем десятка европейских стран. На встрече также будет главарь киевского режима Владимир Зеленский.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Zhekova

Алена Пенчугина
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