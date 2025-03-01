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1 марта, 13:26

Эксперт рассказал, зачем Зеленский полетел в Британию после позора в Белом доме

Эксперт Коктыш: Зеленский сорвал сделку с США ради договорённостей с Британией

После грандиозной выволочки в Белом доме Владимир Зеленский сел в самолёт и улетел в Великобританию, чтобы встретиться там с британским премьером Киром Стармером. Доктор политических наук Кирилл Коктыш в беседе с «Царьградом» рассказал, зачем экс-комику потребовалась такая поездка.

«Дело в том, что он [Зеленский] является плотным союзником Лондона. В том смысле, что все те активы, на которые планировалось подписание сделки, Зеленский в тайне уже продал Британии. В этом плане, собственно говоря, британцы и возмутились, что [президент США Дональд] Трамп хочет взять себе то, что британцы уже получили. А Зеленский оказался между двух огней», — считает Коктыш.

Зеленский летел в Америку, чтобы сорвать сделку по украинским недрам, не подставив при этом британцев. В итоге все увидели, как же на самом деле гадок глава киевского режима, подчеркнул эксперт.

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Напомним, что после фиаско в Вашингтоне и срыва сделки по украинским недрам Владимир Зеленский отправился прямиком в Лондон, где его ждал Кир Стармер. Британский премьер утешил главу киевского режима, пообещав до конца быть верным поддержке Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
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