Эксперт рассказал, зачем Зеленский полетел в Британию после позора в Белом доме
Эксперт Коктыш: Зеленский сорвал сделку с США ради договорённостей с Британией
После грандиозной выволочки в Белом доме Владимир Зеленский сел в самолёт и улетел в Великобританию, чтобы встретиться там с британским премьером Киром Стармером. Доктор политических наук Кирилл Коктыш в беседе с «Царьградом» рассказал, зачем экс-комику потребовалась такая поездка.
«Дело в том, что он [Зеленский] является плотным союзником Лондона. В том смысле, что все те активы, на которые планировалось подписание сделки, Зеленский в тайне уже продал Британии. В этом плане, собственно говоря, британцы и возмутились, что [президент США Дональд] Трамп хочет взять себе то, что британцы уже получили. А Зеленский оказался между двух огней», — считает Коктыш.
Зеленский летел в Америку, чтобы сорвать сделку по украинским недрам, не подставив при этом британцев. В итоге все увидели, как же на самом деле гадок глава киевского режима, подчеркнул эксперт.
Напомним, что после фиаско в Вашингтоне и срыва сделки по украинским недрам Владимир Зеленский отправился прямиком в Лондон, где его ждал Кир Стармер. Британский премьер утешил главу киевского режима, пообещав до конца быть верным поддержке Украины.
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