Эксперт рассказал, зачем Зеленский полетел в Британию после позора в Белом доме

После грандиозной выволочки в Белом доме Владимир Зеленский сел в самолёт и улетел в Великобританию, чтобы встретиться там с британским премьером Киром Стармером. Доктор политических наук Кирилл Коктыш в беседе с «Царьградом» рассказал, зачем экс-комику потребовалась такая поездка.

«Дело в том, что он [Зеленский] является плотным союзником Лондона. В том смысле, что все те активы, на которые планировалось подписание сделки, Зеленский в тайне уже продал Британии. В этом плане, собственно говоря, британцы и возмутились, что [президент США Дональд] Трамп хочет взять себе то, что британцы уже получили. А Зеленский оказался между двух огней», — считает Коктыш.