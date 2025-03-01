«Это катастрофа»: Чиновники ЕС в шоке от итогов встречи Зеленского с Трампом

«Катастрофа — именно это слово употребили европейские чиновники, когда долгожданная встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете превратилась в прямую трансляцию реалити-шоу на повышенных тонах с гневными препирательствами» , — говорится в публикации.

Состояние шока усилилось после того, как Трамп сообщил главе киевского режима, что тот должен вернуться, когда будет готов говорить о мире, отмечается в материале. Позже союзники американского лидера заявили, что вероятность подписания соглашения о прекращении конфликта невелика, пока Зеленский остается у власти. Его действия привели к тому, что Украина оказалась на грани разрыва отношений с одним из ключевых союзников и поставщиков оружия, поясняет Bloomberg.