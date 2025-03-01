«Это катастрофа»: Чиновники ЕС в шоке от итогов встречи Зеленского с Трампом
Bloomberg: В ЕС назвали катастрофой перепалку между Зеленским и Трампом
Перепалка, случившаяся между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, привела европейских чиновников в шок. Об этом пишет Bloomberg.
«Катастрофа — именно это слово употребили европейские чиновники, когда долгожданная встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете превратилась в прямую трансляцию реалити-шоу на повышенных тонах с гневными препирательствами», — говорится в публикации.
Состояние шока усилилось после того, как Трамп сообщил главе киевского режима, что тот должен вернуться, когда будет готов говорить о мире, отмечается в материале. Позже союзники американского лидера заявили, что вероятность подписания соглашения о прекращении конфликта невелика, пока Зеленский остается у власти. Его действия привели к тому, что Украина оказалась на грани разрыва отношений с одним из ключевых союзников и поставщиков оружия, поясняет Bloomberg.
Напомним, что накануне в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая завершилась разразившимся скандалом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Трамп, почувствовав неуважение от Зеленского, «вышвырнул» его. Президент США подчеркнул, что Украина сталкивается с проблемами и не выигрывает в конфликте с Россией. Он призвал к прекращению конфликта и отметил свою нейтральную позицию, заявив, что не позволит Зеленскому диктовать условия. Позднее Зеленский заявил, что не станет извиняться перед американским лидером за инцидент.
Х / White House