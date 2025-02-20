Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал нежелание Владимира Зеленского проводить выборы на Украине. Лидер лейбористов поддержал позицию главы киевского режима после критики бывшего актёра со стороны президента США Дональда Трампа.

В канцелярии Стармера сообщили, что 19 февраля глава кабмина созвонился с Зеленским и заявил об одобрении выбранного им курса. На Даунинг-стрит также подчеркнули, что отказ от электорального процесса вполне разумен в нынешних условиях.