Самолёт Зеленского приземлился в Лондоне
Вылетевший из США самолёт Зеленского приземлился в аэропорту Лондона Станстед
Самолёт властей Украины, который вылетел с военной базы штата Мэриленд в США, приземлился в Лондоне с Владимиром Зеленским на борту. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.
По информации портала, авиалайнер Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс в 6:53 (по Москве) и приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 14:03 (также по Москве).
А ранее Life.ru писал, что 28 февраля в США прошла «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Планировалось, что стороны заключат договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот начал биться в истерике. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. На следующий день главарь киевского режима продолжил «гастроли» и направился в Великобританию.
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