Самолёт Зеленского приземлился в Лондоне

Самолёт властей Украины, который вылетел с военной базы штата Мэриленд в США, приземлился в Лондоне с Владимиром Зеленским на борту. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

По информации портала, авиалайнер Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс в 6:53 (по Москве) и приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 14:03 (также по Москве).