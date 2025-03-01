Зеленский продолжил истерические гастроли в Великобританию

Владимир Зеленский покинул военный аэродром США и направился в Великобританию. Такая информация следует из данных сервиса FlightAware.

По данным портала, борт Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в 6.53 мск, его пункт назначения — Лондон. Известно, что этим самолётом пользуется Зеленский.