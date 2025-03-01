Зеленский продолжил истерические гастроли в Великобританию
Самолёт Зеленского вылетел с аэродрома в США и направился в Лондон
Владимир Зеленский покинул военный аэродром США и направился в Великобританию. Такая информация следует из данных сервиса FlightAware.
По данным портала, борт Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в 6.53 мск, его пункт назначения — Лондон. Известно, что этим самолётом пользуется Зеленский.
Напомним, что ранее в США прошла истеричная встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Планировалось, что стороны заключат договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот начал биться в истерике. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. После своего выступления главарь режима тут же поджал хвост и попросился обратно на аудиенцию, но его не пустили.
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