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1 марта, 08:38

Зеленский продолжил истерические гастроли в Великобританию

Самолёт Зеленского вылетел с аэродрома в США и направился в Лондон

Владимир Зеленский покинул военный аэродром США и направился в Великобританию. Такая информация следует из данных сервиса FlightAware.

По данным портала, борт Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в 6.53 мск, его пункт назначения — Лондон. Известно, что этим самолётом пользуется Зеленский.

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Напомним, что ранее в США прошла истеричная встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Планировалось, что стороны заключат договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот начал биться в истерике. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. После своего выступления главарь режима тут же поджал хвост и попросился обратно на аудиенцию, но его не пустили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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