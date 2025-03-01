Трамп отверг предложение Зеленского вернуться к переговорам после перепалки в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп отказался возвращаться к переговорам с Владимиром Зеленским после громкого срыва сделки по разработке украинских недр. Республиканец отметил, что экс-комик хотел вернуться к переговорам сразу после перепалки.

«Теперь он говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу», — заявил Трамп журналистам.