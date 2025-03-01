Трамп отверг предложение Зеленского вернуться к переговорам после перепалки в Овальном кабинете
Трамп: Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки
Президент США Дональд Трамп отказался возвращаться к переговорам с Владимиром Зеленским после громкого срыва сделки по разработке украинских недр. Республиканец отметил, что экс-комик хотел вернуться к переговорам сразу после перепалки.
«Теперь он говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу», — заявил Трамп журналистам.
Кроме того, Трамп призвал Зеленского перестать критиковать президента России Владимира Путина. Американский лидер уверен, что мира на Украине можно добиться прямо сейчас.
Встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Вашингтоне в пятницу, переросла в конфликт. Трамп «вышвырнул» Зеленского после того, как почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. В результате подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной было отменено.
Х / White House