Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 01:02

Трамп отверг предложение Зеленского вернуться к переговорам после перепалки в Овальном кабинете

Трамп: Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки

Президент США Дональд Трамп отказался возвращаться к переговорам с Владимиром Зеленским после громкого срыва сделки по разработке украинских недр. Республиканец отметил, что экс-комик хотел вернуться к переговорам сразу после перепалки.

«Теперь он говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу», — заявил Трамп журналистам.

Кроме того, Трамп призвал Зеленского перестать критиковать президента России Владимира Путина. Американский лидер уверен, что мира на Украине можно добиться прямо сейчас.

«Киевский клоун плохо сыграл свою роль»: В Совфеде прокомментировали скандал в Белом доме
«Киевский клоун плохо сыграл свою роль»: В Совфеде прокомментировали скандал в Белом доме

Встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Вашингтоне в пятницу, переросла в конфликт. Трамп «вышвырнул» Зеленского после того, как почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. В результате подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной было отменено.

Обложка ©

Х / White House

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar