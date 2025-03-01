Трамп призвал Зеленского перестать критиковать Путина и стремиться к миру

Владимир Зеленский должен перестать критиковать российского лидера Владимира Путина и начать стремиться к миру. С таким заявлением перед журналистами выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Он должен сказать: «Я хочу заключить мир». Ему не нужно стоять и говорить про Путина – это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: «Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну», — сказал американский лидер.

Дональд Трамп призвал Зеленского перестать критиковать Владимира Путина. Видео © X / Nancy Cordes

По мнению Трампа, их встреча с Зеленским прошла «не совсем удачно», глава киевского режима сильно переоценил свои возможности, уверен американский президент.