На Западе рассказали о подготовке США к выводу войск из Европы

Отношения между Россией и США вновь принимают форму, напоминающую период правления Михаила Горбачева в СССР. Как сообщает газета Bild, ссылаясь на высокопоставленные источники, в настоящее время Вашингтон рассматривает возможность вывода американских войск из Европы.

По данным собеседников издания, США планируют по запросу президента России Владимира Путина вернуть свои войска на прежние позиции, когда НАТО еще не расширялось на восток.

«Согласно нашим источникам, это связано с требованием, выдвинутым Путиным в 2021 году, о выводе американских войск из всех стран НАТО, которые стали членами альянса после 1990 года», — сообщает Bild.