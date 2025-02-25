На Западе рассказали о подготовке США к выводу войск из Европы
Bild: Соединённые Штаты готовятся к выводу войск из Европы по требованию Путина
Отношения между Россией и США вновь принимают форму, напоминающую период правления Михаила Горбачева в СССР. Как сообщает газета Bild, ссылаясь на высокопоставленные источники, в настоящее время Вашингтон рассматривает возможность вывода американских войск из Европы.
По данным собеседников издания, США планируют по запросу президента России Владимира Путина вернуть свои войска на прежние позиции, когда НАТО еще не расширялось на восток.
«Согласно нашим источникам, это связано с требованием, выдвинутым Путиным в 2021 году, о выводе американских войск из всех стран НАТО, которые стали членами альянса после 1990 года», — сообщает Bild.
Ранее сообщалось, что президент США может рассмотреть вариант вывода американских войск из стран Балтии и Западной Европы, чтобы «задобрить» Россию в преддверии переговоров по украинскому конфликту.
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