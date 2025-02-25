«Это могут только Путин, Трамп и Си Цзиньпин»: Картаполов не исключили идею «Ялты 2.0» после СВО

Россия может согласиться на предложение президента США Дональда Трампа о сокращении оборонных расходов, но прежде ей должны гарантировать безопасность. Кроме того, в данный процесс также может быть включён Китай. Об этом заявил журналистам глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он не исключил идею «Ялты 2.0» после завершения СВО.

Картаполов не исключили идею «Ялты 2.0» после завершения СВО. Видео © Life.ru

«Владимир Путин согласился с тем, что (сокращение оборонных расходов. — Прим. Life.ru) здравая идея, но до её реализации пока далеко. Нам необходимо завершить СВО, заставить нас уважать тех, кто ещё пытается делать вид, что нас не уважает, а тогда уже можно будет рассуждать. <...> когда будет обеспечена гарантированная безопасность всех участников переговорного процесса», — заявил парламентарий.

Он отметил, что в настоящее время ВС РФ и их боеспособность представляют собой наиболее надёжную гарантию безопасности, суверенитета и, соответственно, стабильности на глобальном уровне. Что касается ядерного арсенала, то на сегодняшний день мы располагаем самым современным стратегическим ядерным оружием в мире, поэтому вопрос о его сокращении не стоит.

Парламентарий также упомянул, что к процессу уменьшения военных расходов можно привлечь и Китай, однако все вопросы должны решаться через переговоры. Он также напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Ялтинской конференции, на которой лидеры крупнейших мировых держав обсуждали пути решения актуальных глобальных проблем. По его мнению, подобное мероприятие следует организовать снова.

«Тогда великие лидеры договорились, и на сколько лет это обеспечило стабильность в мире. Сегодня нужно сделать то же самое, а это могут только Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин», — подытожил Картаполов.