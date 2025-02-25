«Сейчас у нас нет гарантий»: Зюганов объяснил, при каких условиях РФ сократит военный бюджет на 50%

Россия согласится на сокращение оборонных расходов только при соблюдении ряда важных условий. Прежде следует заняться именно их реализацией, а затем уже рассуждать на эту тему. Об этом заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя недавнее заявление президента РФ Владимира Путина, поддержавшего идею о возможном сокращении военного бюджета на 50%.

Генадий Зюганов комментирует возможность сокращение оборонных расходов в РФ. Видео © Life.ru

«Для того чтобы вести разговор о новых сокращениях, нужно чётко определиться: как будет устроен мир, как мы будем взаимодействовать, какие есть гарантии безопасности. У нас сейчас нет гарантий безопасности. Против Русского мира идёт война НАТОвцами и англосаксами на уничтожение. Трамп пытается выстроить новую политику, но ему и внутри страны сопротивляются, и в Европе», — заявил председатель КПРФ.

Он подчеркнул, что данная тема будет отрабатываться в течение текущего года, но прежде следует дать чёткий ответ на ряд ранее озвученных вопросов, а также заключить соглашение, гарантирующее мир на десятилетия вперёд. Подводя итог, парламентарий напомнил, что последним гарантом безопасности РФ является ракетно-ядерное оружие тактического и стратегического назначения.