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Регион
17 февраля, 15:14

Трамп решил задобрить Россию перед переговорами выводом войск из Балтии

FT: США могут вывести военных из Балтии в рамках сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант вывода американских войск из стран Балтии и Западной Европы в рамках переговоров с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, ссылаясь на неназванные источники.

В своей статье Рахман анализирует реакцию европейских чиновников на выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, а также на предстоящие переговоры между США и Россией по Украине, запланированные на вторник. Он подчеркивает, что эти обсуждения могут существенно повлиять не только на ситуацию в Киеве, но и на всю Европу.

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«Европейские официальные лица полагают, что Трамп, вероятно, согласится на вывод американских войск из стран Балтии и, возможно, даже из более западных регионов, что сделает Европейский Союз более уязвимым перед российской угрозой», — отмечает журналист.

Кроме того, он подчеркивает, что для европейцев США утратили статус «надёжного союзника».

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Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоятся переговоры делегаций РФ и США по конфликту на Украине, однако Владимир Зеленский пока в них принимать участие не будет. Кроме того, Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. По словам республиканца, глава РФ нацелен на мирные решения и хочет «поскорее покончить» с конфликтом на Украине.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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