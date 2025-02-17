Украинцев с новыми загранпаспортами автоматом внесли в реестр военнообязанных

Граждане Украины, которые оформляют паспорта за пределами страны по заявлениям, поданным до апреля 2024 года, будут автоматически зарегистрированы в реестре военнообязанных. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета», ссылаясь на решение правительства.

«Государственная миграционная служба передаёт информацию о таких лицах Минобороны Украины, и они автоматически становятся на военный учёт без прохождения военно-врачебной комиссии», — говорится в сообщении.

Ранее глава МВД Незалежной Игорь Клименко сообщал, что украинцам, подавшим заявление на получение загранников до 25 апреля 2024 года, смогут отдать готовые документы уже на этой неделе. Он также напомнил, что граждане мужского пола в возрасте 18-60 лет, находящиеся за границей, смогут получить новые паспорта только при наличии военного билета.