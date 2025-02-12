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11 февраля, 22:24

До последнего украинца: Зеленский дал старт набору 18-летних новобранцев в ВСУ

МО Украины объявило о начале набора добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет

На Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. О начале кампании вечером 11 февраля заявили в Министерстве обороны Незалежной.

«МО Украины сегодня официально приступило к проекту «Контракт 18-24», — гласит сообщение.

Каждому мужчине в возрасте от 18 до 24 лет, изъявившему желание пополнить ряды ВСУ, пообещали выплатить миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей) тремя траншами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на срок один год, далее выжившим предоставят отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Помимо ежемесячного жалования в размере 120 тысяч гривен, добровольцам обещают «нулевую» ипотеку, бесплатные обучение и медобеспечение, а также право на выезд за границу.

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Попытка Владимира Зеленского восполнить потери на фронте за счёт 18-летних может обернуться для него крупным бунтом, заявлял ранее экс-офицер СБУ. Задумка Киева не пришлась по душе и самим украинским военным, которые выступили против гибели молодых парней.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Антон Голыбин
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