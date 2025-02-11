Владимир Зеленский рассмеялся, отвечая на вопрос журналиста о роли экс-президента США Джо Байдена в конфликте на Украине. Соответствующую реакцию он проявил на интервью британской газете The Guardian.

«Сегодня трудно всё это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы будем знать всё», — отметил глава киевского режима.

Зеленский акцентировал внимание на том, что в данный момент сложно дать однозначную оценку действиям Байдена в контексте конфликта. Он также раскритиковал определённые шаги, предпринятые экс-президентом США до начала боевых действий, однако выразил благодарность за помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву.