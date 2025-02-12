Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik охарактеризовала новый украинский проект, который позволяет молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет служить в Вооруженных силах Украины, как «билет в один конец».

Захарова подчеркнула, что привлечение молодежи в ряды ВСУ — это лишь этап, поскольку на Украине продолжается рекрутирование даже детей младше 18 лет. В частности, для нужд фронта набирают детей из детских домов и тех, кто остался без попечения родителей.

«У них еще остались дети, которых они рассматривали всегда в качестве резервной силы. Но только это не резерв неприкасаемый, это то, чем они пользуются уже давно», — указала представитель МИД.