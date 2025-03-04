Новости СВО. Армия России штурмует Часов Яр, ФАБ-1500 достала боевиков ВСУ в Гуляйполе, Зеленского продолжают бить, 4 марта В ДНР украинские войска отступают из Часова Яра, в Курскую область вернули насильственно эвакуированных россиян, в Великобритании предложили пункты мирных соглашений, которые устроят только Киев, — дайджест Life.ru. 3 марта, 21:07 Российские военные уничтожают боевиков ВСУ в Курской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 4 марта

Из Часова Яра приходят новости о постепенном выдавливании ВСУ из города. Сообщается, что десантники взяли огнеупорный комбинат и сейчас штурмуют центральный район города с многоэтажной застройкой. У противника ситуация ухудшается, чему свидетельствует переброска элитного спецбатальона беспилотников «Птицы Мадьяра». Ранее это подразделение уже было в Часовом Яре, но его перебрасывали на другое направление.

— В целом из-за плотной работы вражеских ФПВ сложно продвигаться, толкаемся, штурма ждут по году, малыми группами заходят потихоньку, — рассказал о ситуации в городе автор канала «Дневник десантника».

Наступление идёт и от Великой Новосёлки. Военный аналитик Юрий Подоляка говорит о боях у Вольного Поля и между Днепроэнергией и Раздольным.

— Наши части пытаются улучшить свои тактические позиции перед штурмом Днепроэнергии, за которую противник держится так же цепко. Что с учётом его значимости и неудивительно, — пояснил он.

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» продолжают уничтожать технику и БПЛА ВСУ на Угледарском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 4 марта

За последние сутки в Курской области украинская группировка потеряла около 160 человек. Разбито несколько единиц техники, а также удалось поразить радиолокационную станцию радиоэлектронной разведки, 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. Сейчас ВС РФ накапливают силы для удара по Судже, дорога в которую для врага стала адом. Огневой контроль над оккупированным русским городом тоже уже есть.

33 жителя региона вернулись домой из Украины. При посредничестве Белоруссии их удалось возвратить в Россию.

— Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей — самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды. Девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, — рассказал губернатор Курской области.

Подразделения тульских десантников уничтожили две БМП с десантом и 152-мм гаубицу Д-20 в Суджанском районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Европа неспособна вооружить Украину

Пока ещё у Украины есть запасы американского вооружения, но они иссякают, а новых нет. Теперь Европа судорожно пытает заменить в первую очередь системы ПВО на свои, чтобы Киев мог дальше сражаться. Им обещают французские ракеты Martlet, однако Patriot был куда эффективнее. Как говорится,

— Процесс деамериканизации ПВО Украины уже запущен. И он явно лишь ускорится, — пишет Forbes.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Фото © ТАСС / АР / Harry Nakos

Да вот в чём проблема: оказывается, европейские производители не выполняют в срок заказы, доходило даже до скандалов и шантажа. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню максимально давил на компанию MBDA. Но половина беды — пусковые установки, а вот без радаров — уже без вариантов. Похоже, что без американской помощи никуда. Бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен заявила, что без США Украина будет парализована за несколько недель. Ещё один чиновник даёт Киеву пару месяцев.

От Зеленского ждут публичных извинений

Президент США Дональд Трамп пока не готов простить главе киевского режима Зеленскому дерзость на встрече в Белом доме. Fox News сообщает, что Соединённые Штаты исключают возможность прогресса в сделке по минералам, пока Зеленский на камеру не извинится за учинённый им скандал. Трамп также прокомментировал слова Зеленского, что «до окончания конфликта на Украине ещё очень-очень далеко». — Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка больше не будет с этим мириться! Это то, что я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, — заявил Трамп, прикрепив к своему сообщению ссылку на статью в Associated Press.

Какой план придумали в Лондоне

У Европы появился свой «мирный план». Его согласовали в Лондоне. Он включает в себя военную поддержку, участие Киева во всех переговорах по достижению мира, Европа будет пытаться сдерживать Россию и создаст коалицию из тех, кто будет готов в будущем оборонять Украину. Responsible Statecraft приходит к выводу, что если этот план будет утверждён, то Европа ещё больше попадёт в зависимость от США. Дело в том, что без поддержки Вашингтона европейские войска неспособны вести боевые действия. Да и сама возможность введения иностранных армий на Украину неприемлема для Москвы. Включение этого пункта может говорить только об одном — Европа намеренно срывает мирные переговоры.

Автор испанского издания ABС Хуан Мануэль де Прада понял, что конфликт на Украине заканчивается поражением Киева, но в Европе этого ещё не поняли. Он советует своему правительству занять нейтральную позицию.

— Как только прекратится американская военная помощь, весь этот фарс и театр потерпят крах. Однако преступное окружение марионетки Зеленского хочет продолжать высасывать средства и провоцировать его, чтобы довести до краха Европу, — пишет он.

Хуан Мануэль де Прада считает, что политики создают позитивную картинку вокруг Украины ради того, чтобы европейская молодёжь вдохновилась и пошла отбивать Донбасс и Крым.

Авторы Даниил Черных