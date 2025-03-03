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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 марта, 11:54

Потери ВСУ в курском приграничье перевалили за 64,6 тысячи военных

За минувшие сутки в Курской области в плен сдались 12 украинских бойцов. Также ВСУ потеряли более 160 военных, два бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномёта и радиолокационную станцию (РЛС) радиоэлектронной разведки, 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, с начала боевых действий в курском приграничье противник потерял более 64 695 бойцов. Кроме того, ВСУ лишились 382 танков, 291 боевой машины пехоты, 253 бронетранспортёра, 2 119 боевых бронированных машин, 2 284 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковых установки реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и семь MLRS производства США, а также 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

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Ранее на Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера» по полигону в Днепропетровской области. Местные СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар ВС РФ.

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Getty Images / Anadolu / Contributor

Мария Любицкая
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