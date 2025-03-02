На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера» по полигону
«Страна.ua»: На Украине подтвердили гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
Российская ракета «Искандер» ударила по полигону ВСУ в Днепропетровской области, что привело к массовому уничтожению украинских солдат. Издание «Страна.ua» подтвердило информацию, которую ранее сообщили в Минобороны РФ.
Украинские СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар российских войск. В статье утверждается, что десятки бойцов ВСУ числятся погибшими на полигоне. Автор публикации также ссылается на одного из депутатов Верховной рады, который уточнил, что прилёт был во время построения, а вина якобы лежит на украинских офицерах, не принявших меры к сохранению жизней солдат.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены как минимум 150 украинских военных и до 30 иностранных наёмников.
Telegram / Минобороны РФ