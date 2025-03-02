Украинские СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар российских войск. В статье утверждается, что десятки бойцов ВСУ числятся погибшими на полигоне. Автор публикации также ссылается на одного из депутатов Верховной рады, который уточнил, что прилёт был во время построения, а вина якобы лежит на украинских офицерах, не принявших меры к сохранению жизней солдат.