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2 марта, 19:01
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На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера» по полигону

«Страна.ua»: На Украине подтвердили гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

Российская ракета «Искандер» ударила по полигону ВСУ в Днепропетровской области, что привело к массовому уничтожению украинских солдат. Издание «Страна.ua» подтвердило информацию, которую ранее сообщили в Минобороны РФ.

Украинские СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар российских войск. В статье утверждается, что десятки бойцов ВСУ числятся погибшими на полигоне. Автор публикации также ссылается на одного из депутатов Верховной рады, который уточнил, что прилёт был во время построения, а вина якобы лежит на украинских офицерах, не принявших меры к сохранению жизней солдат.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены как минимум 150 украинских военных и до 30 иностранных наёмников.

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Telegram / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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