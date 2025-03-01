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1 марта, 18:14

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили десятки иностранных инструкторов на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили «Искандером» по полигону ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Удар ВС РФ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесён удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, в результате удара было уничтожено до 150 ВСУшников, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

Ранее на фоне воздушной тревоги в Одессе произошёл взрыв. Дополнительные детали не уточняются. Официальных комментариев от украинских властей по этому поводу пока также не поступало. По информации «Военного обозревателя», удар нанесён по целям в порту Одессы.

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Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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