ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили десятки иностранных инструкторов на Украине
Минобороны: ВС РФ ударили «Искандером» по полигону ВСУ в Днепропетровской области
Бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Удар ВС РФ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесён удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, в результате удара было уничтожено до 150 ВСУшников, в том числе до 30 иностранных инструкторов.
Ранее на фоне воздушной тревоги в Одессе произошёл взрыв. Дополнительные детали не уточняются. Официальных комментариев от украинских властей по этому поводу пока также не поступало. По информации «Военного обозревателя», удар нанесён по целям в порту Одессы.
Telegram / Минобороны России