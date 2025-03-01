ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили десятки иностранных инструкторов на Украине

Бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Удар ВС РФ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесён удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, в результате удара было уничтожено до 150 ВСУшников, в том числе до 30 иностранных инструкторов.