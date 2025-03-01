Украински СМИ сообщили о взрыве в Одессе

На фоне воздушной тревоги в Одессе произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Дополнительные детали не уточняются. Официальных комментариев от украинских властей по этому поводу пока не поступало. По информации «Военного обозревателя» удар нанесён по целям в порту Одессы.