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1 марта, 17:43

Украински СМИ сообщили о взрыве в Одессе

«Страна.ua»: На фоне воздушной тревоги в Одессе произошёл взрыв

На фоне воздушной тревоги в Одессе произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Дополнительные детали не уточняются. Официальных комментариев от украинских властей по этому поводу пока не поступало. По информации «Военного обозревателя» удар нанесён по целям в порту Одессы.

Ранее в порту Одесской области прогремел взрыв с продолжительной детонацией. Это произошло в момент разгрузки балкера с контейнерами. Часть груза успели снять с судна.

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Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Полина Никифорова
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