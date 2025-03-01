Украински СМИ сообщили о взрыве в Одессе
«Страна.ua»: На фоне воздушной тревоги в Одессе произошёл взрыв
На фоне воздушной тревоги в Одессе произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.
Дополнительные детали не уточняются. Официальных комментариев от украинских властей по этому поводу пока не поступало. По информации «Военного обозревателя» удар нанесён по целям в порту Одессы.
Ранее в порту Одесской области прогремел взрыв с продолжительной детонацией. Это произошло в момент разгрузки балкера с контейнерами. Часть груза успели снять с судна.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi