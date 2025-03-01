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1 марта, 09:08

В порту в Одесской области прогремел мощный взрыв

Подполье: В порту Черноморска прогремел мощный взрыв при разгрузке балкера

В Одесской области около порта в Ильичёвске (Черноморск) прогремел мощный взрыв с продолжительной детонацией. Это произошло в момент разгрузки балкера с контейнерами, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 22.20 [21:20 по московскому времени] произошёл мощный взрыв с продолжительной детонацией в районе порта города Ильичевск (ныне Черноморск). В это время там разгружался весьма подозрительный балкер с контейнерами. Подозрительным он был потому, что, согласно официальным данным GPS, он находился у берегов Румынии. Однако в реальности он был именно здесь, и это можно было наблюдать», — приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

Подпольщик уточнил, что часть груза успели снять с судна, а некоторые контейнеры удалось увезти. По его словам, остальные громко взорвались. Кроме того, в 22.55 (21:55 по Москве) по порту нанесли ещё один удар.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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