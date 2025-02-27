Более 80 пожарных всю ночь тушили полыхающий завод под Киевом после «удара возмездия»
В Киевской области загорелось промышленное предприятие
Пожар в Киевской области. Обложка © Госслужба Украины по ЧС
В Киевской области ночью после «удара возмездия» загорелся промышленный объект. Для тушения пожара Госслужба Украины по ЧС пригнала туда 24 единицы техники и задействовала 80 специалистов, сообщила пресс-служба.
«Ночью в одном из районов (Киевской) области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте», — сказано в публикации.
Пожар удалось потушить, погибших и пострадавших не было, отметили представители украинского МЧС.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога на фоне гремящих взрывов. Сирены взвыли в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, и других областях. В последней сообщали о сбитии крылатых ракет.