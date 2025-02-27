Более 80 пожарных всю ночь тушили полыхающий завод под Киевом после «‎удара возмездия»

В Киевской области ночью после «‎удара возмездия» загорелся промышленный объект. Для тушения пожара Госслужба Украины по ЧС пригнала туда 24 единицы техники и задействовала 80 специалистов, сообщила пресс-служба.

«Ночью в одном из районов (Киевской) области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте», — сказано в публикации.

Пожар удалось потушить, погибших и пострадавших не было, отметили представители украинского МЧС.