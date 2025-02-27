Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 08:54

Более 80 пожарных всю ночь тушили полыхающий завод под Киевом после «‎удара возмездия»

В Киевской области загорелось промышленное предприятие

Пожар в Киевской области. Обложка © Госслужба Украины по ЧС

Пожар в Киевской области. Обложка © Госслужба Украины по ЧС

В Киевской области ночью после «‎удара возмездия» загорелся промышленный объект. Для тушения пожара Госслужба Украины по ЧС пригнала туда 24 единицы техники и задействовала 80 специалистов, сообщила пресс-служба.

«Ночью в одном из районов (Киевской) области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте», — сказано в публикации.

Пожар удалось потушить, погибших и пострадавших не было, отметили представители украинского МЧС.

Военчасти, штабы, наёмники: На Украине за ночь прогремело 24 взрыва в результате «‎ударов возмездия»
Военчасти, штабы, наёмники: На Украине за ночь прогремело 24 взрыва в результате «‎ударов возмездия»

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога на фоне гремящих взрывов. Сирены взвыли в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, и других областях. В последней сообщали о сбитии крылатых ракет.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar