На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Харькове звучали взрывы
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Режим воздушной тревоги действует на всей территории Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения на утро 25 февраля.
Местные СМИ сообщают, что взрывы произошли в Киеве, Харькове и Сумах. Сначала в красной зоне находились Сумская, Винницкая, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области. Позже тревогу включили в Одесской, Ровненской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновецкой областях.
Украинские воздушные силы заявили об отражении атаки крылатых ракет на объекты в Житомирской области.
Ранее в Сети опубликовали момент мощного взрыва на военном объекте в Киеве. На кадрах видно, как снаряд влетает в здание, после чего происходит оглушительный взрыв.
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