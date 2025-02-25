На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Харькове звучали взрывы

Режим воздушной тревоги действует на всей территории Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения на утро 25 февраля.

Местные СМИ сообщают, что взрывы произошли в Киеве, Харькове и Сумах. Сначала в красной зоне находились Сумская, Винницкая, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области. Позже тревогу включили в Одесской, Ровненской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновецкой областях.

Украинские воздушные силы заявили об отражении атаки крылатых ракет на объекты в Житомирской области.