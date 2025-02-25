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Регион
25 февраля, 05:40

Винтокрылые асы «минусанули» пять «Брэдли» и обратили ВСУшников в бегство под Курском

Российские вертолёты обратили в бегство бронегруппу ВСУ на «Брэдли» под Курском

Ударная группа российских вертолётов сорвала попытку украинских боевиков пересечь госграницу в районе населённого пункта Курчатов. В результате боестолкновения противник отступил, потеряв западные бронемашины, рассказал в ролике Минобороны РФ штурман Ми-8 с позывным Пират.

«Мы в составе группы выполнили задачу успешно. Наши боевые братья отработали на отлично, что подтвердили наземные средства передового авианаводчика. Были уничтожены пять легкобронированных целей — «Брэдли». После нашего удара попытка пересечения госграницы была прекращена. Враг отступил», — рассказал Пират.

Пират об отражении атаки. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский «Солнцепёк» «поджарил» укреплённые позиции ВСУ под Курском
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Круглосуточную «охоту» на врага продолжают и операторы российских дронов на оптоволокне. Недавно целью БПЛА стал пикап ВСУ с мощнейшей системой РЭБ.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Антон Голыбин
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