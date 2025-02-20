Российский «Солнцепёк» «поджарил» укреплённые позиции ВСУ под Курском

Экипаж ТОС-1А «Солнцепёк» ВС РФ уничтожил укреплённые позиции ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Суджанском районе Курской области расчёты тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с живой силой противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ВС РФ сбросили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) на позиции украинских солдат, расположенные в лесу Курской области. Life.ru публиковал эпичные кадры взрыва. На ролике видно, как после удара возникает яркая вспышка, а в воздух поднимается плотный столб дыма.