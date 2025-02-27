Минобороны доложило о целях ночных ударов в 142 районах Украины
ВС РФ уничтожили военные аэродромы ВСУ и места подготовки операторов БПЛА
Российские войска за последние сутки нанесли удар по военным аэродромам ВСУ, а также уничтожили вражеские тренировочные центры, где на протяжении последних месяцев готовили операторов дронов. О целях ночных «ударов возмездия» доложили в Минобороны РФ 27 февраля.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований Украины в 142 районах», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские бойцы ВС РФ нанесли удар по пункту запуска беспилотников ВСУ, который располагался севернее города Шостка Сумской области. Противник пытался замаскировать базу, но военные обнаружили его и атаковали из ракетного комплекса «Искандер». По сведениям подполья, в ночь на 27 февраля в разных регионах Украины прогремело 24 взрыва. Под удары попали воинские части, штабы и прибежища иностранных наёмников ВСУ.
ТАСС / Алексей Коновалов