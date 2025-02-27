Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 10:06

Минобороны доложило о целях ночных ударов в 142 районах Украины

ВС РФ уничтожили военные аэродромы ВСУ и места подготовки операторов БПЛА

Российские войска за последние сутки нанесли удар по военным аэродромам ВСУ, а также уничтожили вражеские тренировочные центры, где на протяжении последних месяцев готовили операторов дронов. О целях ночных «ударов возмездия» доложили в Минобороны РФ 27 февраля.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований Украины в 142 районах», — уточнили в ведомстве.

«Бесконечное количество дронов»: Боец ВС РФ рассказал об обстановке в курском приграничье
«Бесконечное количество дронов»: Боец ВС РФ рассказал об обстановке в курском приграничье

Ранее сообщалось, что российские бойцы ВС РФ нанесли удар по пункту запуска беспилотников ВСУ, который располагался севернее города Шостка Сумской области. Противник пытался замаскировать базу, но военные обнаружили его и атаковали из ракетного комплекса «Искандер». По сведениям подполья, в ночь на 27 февраля в разных регионах Украины прогремело 24 взрыва. Под удары попали воинские части, штабы и прибежища иностранных наёмников ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar