Беспощадный «Искандер» разнёс пункт запуска БПЛА «Кобра» вместе с более 20 дроноводами ВСУ
МО: Армия России «Искандером» уничтожила пункт запуска дронов ВСУ в Сумщине
Российские бойцы ВС РФ нанесли удар по по пункту запуска беспилотников ВСУ, который располагался севернее города Шостка Сумской области. Противник пытался замаскировать базу, но военные обнаружили его и нанесли атаковали его из ракетного комплекса «Искандер». Об этом доложили в Министерстве обороны России.
Кадры поражения цели «Искандером». Видео © Telegram / Минобороны России
Прицельным ударом «Искандера» удалось уничтожить боеприпасы украинских войск, а также личный состав. По подсчётам МО РФ, в металлолом после прилёта превратилось также несколько единиц автомобильной техники ВСУ с оборудованием, около 14 БПЛА-камикадзе дальнего действия самолётного типа «Кобра». Уничтожены также более 20 украинских дроноводов из расчётов БПЛА.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь ВС РФ российские системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России. 12 дронов было перехвачено над Орловской областью, три — над Курской и Брянской областями, один — над территорией Крыма.
Telegram / Минобороны России