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Регион
27 февраля, 07:40

Беспощадный «Искандер» разнёс пункт запуска БПЛА «Кобра» вместе с более 20 дроноводами ВСУ

МО: Армия России «Искандером‎» уничтожила пункт запуска дронов ВСУ в Сумщине

Российские бойцы ВС РФ нанесли удар по по пункту запуска беспилотников ВСУ, который располагался севернее города Шостка Сумской области. Противник пытался замаскировать базу, но военные обнаружили его и нанесли атаковали его из ракетного комплекса «Искандер». Об этом доложили в Министерстве обороны России.

Кадры поражения цели «Искандером». Видео © Telegram / Минобороны России

Прицельным ударом «Искандера» удалось уничтожить боеприпасы украинских войск, а также личный состав. По подсчётам МО РФ, в металлолом после прилёта превратилось также несколько единиц автомобильной техники ВСУ с оборудованием, около 14 БПЛА-камикадзе дальнего действия самолётного типа «Кобра». Уничтожены также более 20 украинских дроноводов из расчётов БПЛА.

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Ранее сообщалось, что за минувшую ночь ВС РФ российские системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России. 12 дронов было перехвачено над Орловской областью, три — над Курской и Брянской областями, один — над территорией Крыма.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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