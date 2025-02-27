Системы ПВО России уничтожили 19 украинских беспилотников за ночь

В течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

12 дронов были сбиты над Орловской областью, по три — над Курской и Белгородской областями и ещё один — над территорией Республики Крым.