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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 04:38

Системы ПВО России уничтожили 19 украинских беспилотников за ночь

В течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

12 дронов были сбиты над Орловской областью, по три — над Курской и Белгородской областями и ещё один — над территорией Республики Крым.

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили 7 украинских дронов над Крымом
Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили 7 украинских дронов над Крымом

А в ночь на 26 февраля украинская армия провела масштабную атаку по российским регионам с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 85 БПЛА было сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт.

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Артём Гапоненко
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