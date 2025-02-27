Системы ПВО России уничтожили 19 украинских беспилотников за ночь
В течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
12 дронов были сбиты над Орловской областью, по три — над Курской и Белгородской областями и ещё один — над территорией Республики Крым.
А в ночь на 26 февраля украинская армия провела масштабную атаку по российским регионам с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 85 БПЛА было сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт.
Telegram / Минобороны России