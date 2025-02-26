Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили 7 украинских дронов над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА ВСУ над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«С 19.15 до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью десятки беспилотников украинской армии были сбиты над Туапсе. Целью атаки противника был порт. В ходе атаки получили повреждения несколько домов под Анапой и в станице Старотитаровская.
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