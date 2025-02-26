Только отечественные комплектующие: Самарские инженеры представили дрон «Буревестник»

Инженеры из Самары представили своё ноу-хау: местные специалисты разработали дрон-камикадзе, спроектированный преимущественно из отечественных комплектующих. БПЛА под названием «Буревестник» отличается практичностью и низкими затратами на детали.

Подробности разработки дрона «Буревестник». Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, для производства нового БПЛА самарские специалисты использовали комплектующие, изготовленные в России. Рама, пропеллер и аккумулятор для российского бюджетного FPV-дрона были произведены соотечественниками. Основная цель разработчиков, по их словам, перестать быть зависимыми от поставок иностранных деталей.

Бпеспилотник «Буревестник» способен нести груз весом до 3,5 кг, обеспечивая дальность полета свыше 12 км. Производители ведут постоянную модернизацию, адаптируя устройство к условиям современных боевых действий. В настоящее время разрабатывается система автоматического захвата цели, призванная повысить устойчивость дрона к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Отечественная разработка уже применяется в зоне СВО, помогая российским военнослужащим. При содействии Народного фронта в ближайшее время на передовую будет направлено ещё 1000 «Буревестников», что позволит повысить эффективность выполнения боевых задач и снизить риски для личного состава.