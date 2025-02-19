Новая разработка: Путину показали дронопорт для БПЛА вертолётного типа

Во время визита президента России Владимира Путина на Научно-производственное предприятие (НПП) «Радар ммс» в Петербурге ему была продемонстрирована последняя разработка – полностью автономная роботизированная док-станция. Эта инновация значительно повышает эффективность выполнения задач БПЛА, которые имеют вертолётный тип, сообщает пресс-служба Кремля.

Путину показали док-станцию для БПЛА вертолётного типа. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Полностью автономная роботизированная док-станция позволяет БПЛА вертолётного типа более эффективно выполнять различные задачи», — говорится в сообщении.

АО «НПП «Радар ммс» является одной из ключевых компаний в России, занимающихся разработкой интеллектуальных систем самонаведения для оружия, а также военной и гражданской авионики. Кроме того, компания специализируется на системах мониторинга, навигации и разработке сложного программного обеспечения. История предприятия началась в 1950 году. Цеха «Радара ммс» располагаются на нескольких площадках, общая площадь которых превышает 120 тысяч квадратных метров. В производственном процессе задействовано более 2,5 тысячи различных станков.