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19 февраля, 17:46

Новая разработка: Путину показали дронопорт для БПЛА вертолётного типа

Путину на заводе в Петербурге показали дронопорт для БПЛА вертолётного типа

Во время визита президента России Владимира Путина на Научно-производственное предприятие (НПП) «Радар ммс» в Петербурге ему была продемонстрирована последняя разработка – полностью автономная роботизированная док-станция. Эта инновация значительно повышает эффективность выполнения задач БПЛА, которые имеют вертолётный тип, сообщает пресс-служба Кремля.

Путину показали док-станцию для БПЛА вертолётного типа. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Полностью автономная роботизированная док-станция позволяет БПЛА вертолётного типа более эффективно выполнять различные задачи», — говорится в сообщении.

АО «НПП «Радар ммс» является одной из ключевых компаний в России, занимающихся разработкой интеллектуальных систем самонаведения для оружия, а также военной и гражданской авионики. Кроме того, компания специализируется на системах мониторинга, навигации и разработке сложного программного обеспечения. История предприятия началась в 1950 году. Цеха «Радара ммс» располагаются на нескольких площадках, общая площадь которых превышает 120 тысяч квадратных метров. В производственном процессе задействовано более 2,5 тысячи различных станков.

Напомним, что сегодня, 19 февраля, Владимир Путин посетил завод по производству беспилотников «Радар ммс» в Петербурге. Предприятие лидирует в разработке радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения и ПО. Путин уже трижды удостаивал завод благодарности за «большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи».

Путин призвал активно развивать производство военных и гражданских беспилотников
Путин призвал активно развивать производство военных и гражданских беспилотников
Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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