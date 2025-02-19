Путин посетил в Петербурге завод по производству беспилотников
В ходе визита в Санкт-Петербург президент РФ Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс», которое лидирует в разработке радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения. Вместе с лидером там первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Завод производит беспилотники, а также установки морского базирования, гидрометеообеспечение, микроэлектронику и прочее оборудование. Уже трижды Путин удостаивал предприятие благодарности президента РФ за «большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи». «Радар ммс» имеет полный цикл производственной деятельности: это исследования, разработка, производство, испытание, сбыт, сопровождение в эксплуатации.
Также, в ходе визита в Петербург Владимир Путин возложил цветы к памятнику бывшего мэра города Анатолию Собчаку в 25-ю годовщину его смерти. Лидер пообщался с вдовой экс-руководителя, а также обнял внука Собчака.
Life.ru