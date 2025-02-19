Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 13:40

Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин 19 февраля прибыл в Санкт-Петербург и возложил цветы к памятнику бывшего мэра города Анатолию Собчаку в 25-ю годовщину его смерти. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Путин на памятных мероприятиях в день смерти Анатолия Собчака. Видео © Life.ru

Путин поговорил со вдовой Собчака Людмилой Нарусовой, поздоровался с его дочерью Ксенией Собчак и обнял его внука Платона.

Собчак был мэром Петербурга с 1991 по 1996 год. Владимир Путин работал под его руководством. При власти мэра городу вернули имя Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) в возрасте 62 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В июне 2006 года Путин открыл памятник бывшему руководителю на Васильевском острове.

  • Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
    Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
  • Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
    Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
  • Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
    Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
  • Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
    Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
  • Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
    Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
  • Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
    Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
  • Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru
    Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru

Памятные мероприятия в день смерти Анатолия Собчака. Фото © Life.ru

1 / 7
«Лохматая выхожу, а тут — оп-па!»: Собчак получила от мамы на день рождения картонного Путина
«Лохматая выхожу, а тут — оп-па!»: Собчак получила от мамы на день рождения картонного Путина

В ноябре 2024 года Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» вспомнил встречу 1993 года, где ему довелось выполнять роль переводчика для экс-канцлера Германии Гельмута Коля и бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Лидер РФ добавил, что тогда рушились стереотипы холодной войны.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Путин
  • Анатолий Собчак
  • Ксения Собчак
  • Политика России
  • Политика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar