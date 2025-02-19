Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин 19 февраля прибыл в Санкт-Петербург и возложил цветы к памятнику бывшего мэра города Анатолию Собчаку в 25-ю годовщину его смерти. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Путин на памятных мероприятиях в день смерти Анатолия Собчака. Видео © Life.ru
Путин поговорил со вдовой Собчака Людмилой Нарусовой, поздоровался с его дочерью Ксенией Собчак и обнял его внука Платона.
Собчак был мэром Петербурга с 1991 по 1996 год. Владимир Путин работал под его руководством. При власти мэра городу вернули имя Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) в возрасте 62 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В июне 2006 года Путин открыл памятник бывшему руководителю на Васильевском острове.
В ноябре 2024 года Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» вспомнил встречу 1993 года, где ему довелось выполнять роль переводчика для экс-канцлера Германии Гельмута Коля и бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Лидер РФ добавил, что тогда рушились стереотипы холодной войны.
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