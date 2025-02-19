Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин 19 февраля прибыл в Санкт-Петербург и возложил цветы к памятнику бывшего мэра города Анатолию Собчаку в 25-ю годовщину его смерти. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Путин на памятных мероприятиях в день смерти Анатолия Собчака. Видео © Life.ru

Путин поговорил со вдовой Собчака Людмилой Нарусовой, поздоровался с его дочерью Ксенией Собчак и обнял его внука Платона.

Собчак был мэром Петербурга с 1991 по 1996 год. Владимир Путин работал под его руководством. При власти мэра городу вернули имя Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) в возрасте 62 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В июне 2006 года Путин открыл памятник бывшему руководителю на Васильевском острове.













