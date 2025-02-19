Путин призвал активно развивать производство военных и гражданских беспилотников

России нужно активно развивать создание беспилотников как для гражданского, так и для оборонного сектора. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Научно-производственного предприятия (НПП) «Радар ммс».

«Одно из ключевых направлений работы предприятия — это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооружённых сил. Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили и ранее», — подчеркнул глава государства.