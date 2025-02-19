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19 февраля, 17:00

Путин призвал активно развивать производство военных и гражданских беспилотников

Путин на заводе по производству БПЛА в Петербурге. Обложка © Life.ru

Путин на заводе по производству БПЛА в Петербурге. Обложка © Life.ru

России нужно активно развивать создание беспилотников как для гражданского, так и для оборонного сектора. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Научно-производственного предприятия (НПП) «Радар ммс».

«Одно из ключевых направлений работы предприятия — это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооружённых сил. Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили и ранее», — подчеркнул глава государства.

Путин: В России создадут порядка 48 центров по производству беспилотников
Путин: В России создадут порядка 48 центров по производству беспилотников

Напомним, что сегодня, 19 февраля, Владимир Путин посетил завод по производству беспилотников «Радар ммс» в Петербурге. Предприятие лидирует в разработке радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения и ПО. Путин уже трижды удостаивал завод благодарности за «большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи».

Дарья Нарыкова
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