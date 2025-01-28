Путин: В России создадут порядка 48 центров по производству беспилотников

В течение предстоящих десяти лет в России планируют открыть около 48 специализированных центров производства дронов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании, посвящённом развитию беспилотной авиации.

«Общее количество таких центров (по производству дронов — Прим. Life.ru), которое планируется создать в нынешнем десятилетии, составляет 48. На сегодняшний день их уже 15, и я полагаю, что мы сможем открыть ещё больше», — заявил глава государства.

Президент также указал, что такие центры уже функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской и Томской областях, Пермском крае, Республиках Удмуртия и Татарстан, а также в Самарской области.