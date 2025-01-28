В России по указанию Путина появится новый класс воздушного пространства для полётов БПЛА
Путин указал до 1 июня принять документы по упрощённому применению БПЛА в РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить все необходимые документы для введения нового класса воздушного пространства, которое обеспечит упрощённую схему использования БПЛА в России. Соответствующее распоряжение глава государства отдал во время совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
«Было сделано [предложение] установить новый класс воздушного пространства РФ для упрощённого использования беспилотных воздушных судов. <...> Эта мера Росавиацией поддерживается, насколько я знаю», — подчеркнул президент.
Российский лидер призвал кабмин к лету принять всю необходимую нормативно-правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полёта «или, как специалисты говорят, эшелоны». Так называемый переход из одного эшелона в другой Путин назвал самой критичной вещью, в связи с которой и необходимо как следует всё проработать.
Life.ru