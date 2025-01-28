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Регион
28 января, 19:35

В России по указанию Путина появится новый класс воздушного пространства для полётов БПЛА

Путин указал до 1 июня принять документы по упрощённому применению БПЛА в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить все необходимые документы для введения нового класса воздушного пространства, которое обеспечит упрощённую схему использования БПЛА в России. Соответствующее распоряжение глава государства отдал во время совещания по вопросам развития беспилотной авиации.

«Было сделано [предложение] установить новый класс воздушного пространства РФ для упрощённого использования беспилотных воздушных судов. <...> Эта мера Росавиацией поддерживается, насколько я знаю», — подчеркнул президент.

Российский лидер призвал кабмин к лету принять всю необходимую нормативно-правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полёта «или, как специалисты говорят, эшелоны». Так называемый переход из одного эшелона в другой Путин назвал самой критичной вещью, в связи с которой и необходимо как следует всё проработать.

Путин на НПЦ в Тольятти ознакомился с производством сельскохозяйственных дронов
Путин на НПЦ в Тольятти ознакомился с производством сельскохозяйственных дронов

Напомним, 28 января Владимир Путин приехал на самарское предприятие по производству БПЛА, предназначенных для сельскохозяйственной отрасли. Глава РФ призвал как можно скорее открыть для гражданских беспилотников небо, назвав этот вопрос принципиальным.

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Юрий Лысенко
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