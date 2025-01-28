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28 января, 18:44

Путин заявил о необходимости открыть в России небо для гражданских беспилотников

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости как можно скорее открыть небо в России для гражданских беспилотников, подчеркнув, что это принципиальный вопрос. Об этом российский лидер заявил на встрече в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара».

Путин заявил о необходимости открыть небо в России для гражданских беспилотников. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Необходимо скорее, как говорят специалисты, «открыть небо» для гражданских беспилотников. При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли», — заявил российский лидер.

Он поручил правительству к 1 июня разработать всю необходимую нормативно-правовую базу. Лидер уверен, что в тех областях, где это оправдано с точки зрения безопасности и имеются соответствующие условия, следует разрешить использование дронов. Также он запросил, чтобы к 30 апреля текущего года правительство подготовило конкретные предложения по этому вопросу.

Путин рассказал, как обстоят дела с производством беспилотников в России
Путин рассказал, как обстоят дела с производством беспилотников в России

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин посетил самарское предприятие, производящее беспилотники, которые скоро начнут использоваться в сельском хозяйстве. В Научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара» ему продемонстрировали дроны вертикального взлёта и посадки модели С-80, предназначенные для распыления удобрений и защитных средств для растений.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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