«Бесконечное количество дронов»: Боец ВС РФ рассказал об обстановке в курском приграничье

Обстановка в приграничном Глушковском районе Курской области остаётся сложной. Об этом сообщил командир 5-й роты добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода.

По его словам, украинские военные активно используют FPV-дроны и дроны-камикадзе, нанося удары как по гражданской, так и по военной инфраструктуре. В периоды относительного затишья местные жители пытались вернуться в свои дома, но после обострения ситуации многие снова покинули район.

«Враг прощупывает артиллерией. ВСУ запускают бесконечное количество FPV-дронов, дронов-камикадзе, которые наносят удары беспорядочно как по гражданским, так и по военным инфраструктурам», — рассказал он в беседе с ТАСС.