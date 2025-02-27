Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 04:55

«Бесконечное количество дронов»: Боец ВС РФ рассказал об обстановке в курском приграничье

Боец Борода заявил о сложной обстановке в Глушковском районе Курской области

Обстановка в приграничном Глушковском районе Курской области остаётся сложной. Об этом сообщил командир 5-й роты добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода.

По его словам, украинские военные активно используют FPV-дроны и дроны-камикадзе, нанося удары как по гражданской, так и по военной инфраструктуре. В периоды относительного затишья местные жители пытались вернуться в свои дома, но после обострения ситуации многие снова покинули район.

«Враг прощупывает артиллерией. ВСУ запускают бесконечное количество FPV-дронов, дронов-камикадзе, которые наносят удары беспорядочно как по гражданским, так и по военным инфраструктурам», рассказал он в беседе с ТАСС.

Российские военные загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи
Российские военные загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи

Ранее эксперт Василий Дандыкин оценил численность остающихся в Курской области боевиков ВСУ. По его словам, гарнизон противника в Судже насчитывает примерно две тысячи человек, но их может быть и больше. Всего в российском регионе находится 20-30 тысяч ВСУшников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar