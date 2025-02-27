«Бесконечное количество дронов»: Боец ВС РФ рассказал об обстановке в курском приграничье
Боец Борода заявил о сложной обстановке в Глушковском районе Курской области
Обстановка в приграничном Глушковском районе Курской области остаётся сложной. Об этом сообщил командир 5-й роты добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода.
По его словам, украинские военные активно используют FPV-дроны и дроны-камикадзе, нанося удары как по гражданской, так и по военной инфраструктуре. В периоды относительного затишья местные жители пытались вернуться в свои дома, но после обострения ситуации многие снова покинули район.
«Враг прощупывает артиллерией. ВСУ запускают бесконечное количество FPV-дронов, дронов-камикадзе, которые наносят удары беспорядочно как по гражданским, так и по военным инфраструктурам», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Ранее эксперт Василий Дандыкин оценил численность остающихся в Курской области боевиков ВСУ. По его словам, гарнизон противника в Судже насчитывает примерно две тысячи человек, но их может быть и больше. Всего в российском регионе находится 20-30 тысяч ВСУшников.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov